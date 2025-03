video suggerito

Tentano di truffare i carabinieri con falsa ricevuta per riprendersi l'auto sequestrata: padre e figlia denunciati È accaduto a Caserta: padre e figlia, nel tentativo di recuperare l'auto sequestrata, hanno presentato ai carabinieri una falsa ricevuta di pagamento della multa.

A cura di Valerio Papadia

Hanno provato a rientrare in possesso della loro automobile, sequestrata qualche giorno fa, tentando una truffa ai carabinieri e presentando loro una falsa ricevuta del pagamento del verbale per il dissequestro. Accade a Caserta, dove padre e figlia sono stati denunciati dai carabinieri.

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 5 marzo, padre e figlia si sono presentati negli uffici del Nucleo Operativo e Radiomobile di Caserta in via Laviano, riferendo ai militari dell'Arma di aver pagato la sanzione amministrativa di 606,20 euro per procedere al dissequestro dell'automobile, che era stata sequestrata lo scorso 22 febbraio in quanto mancante della copertura assicurativa.

Alcuni piccoli dettagli sulla ricevuta di pagamento della multa, però, hanno insospettito il militare incaricato, che ha voluto vederci chiaro: e infatti, il riscontro telematico con i sistemi di Poste Italiane ha consentito di accertare che il versamento non era mai stato effettuato. Dopo essersi inizialmente giustificati, padre e figlia hanno ammesso le proprie responsabilità, offrendosi di pagare in loco la sanzione; questo, però, non gli ha evitato la denuncia per tentata truffa e falsità ideologica e materiale commessa dal privato in atto pubblico.