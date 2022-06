Tentano di sfondare la vetrata della Champagneria Popolare al Vomero, ma il colpo fallisce Tentato furto alla Champagneria Popolare, al Vomero: tentano di sfondare la vetrata a colpi di sassi, ma non ci riescono. Il tutto ripreso dalle telecamere.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Hanno cercato di sfondare la vetrata della Champagneria Popolare al Vomero per rubare all'interno, ma hanno dovuto rinunciare al colpo visto che la vetrata ha resistito. Il tutto è stato ripreso anche dalle telecamere di videosorveglianza esterne al locale, che hanno "immortalato" la scena. Sono stati poi gli stessi proprietari del locale ad inviare il video al consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, che li ha diffusi sui social.

Il tentato furto ripreso dalle telecamere

Il tentato colpo è avvenuto nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 giugno, attorno alle 2.30 di notte: nel filmato si vede una persona, a volto coperto, che a colpi di sassi tenta di sfondare la vetrata di Champagneria Popolare che affaccia su via Filippo Cifariello, una traversa di via Gian Lorenzo Bernini sulla collina napoletana del Vomero. Non riuscendoci, l'uomo si allontana lasciando la vetrata danneggiata in più punti, senza sapere che la videocamera all'esterno lo avesse ripreso. Immagini che ora sono state acquisite dalle forze dell'ordine che proveranno a dare un volto e un nome al responsabile del tentato furto.

Borrelli: "Al Vomero gente e commercianti esasperati"

"Il quartiere Vomero in queste settimane sta subendo numerosi furti e rapine. Speriamo che con la divulgazione del filmato si possano aiutare le Autorità a fermare questi individui", ha commentato il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, "La gente ed i commercianti sono esasperati e disperati. Nessuno dorme più sonni tranquilli. Il Ministro dell’Interno aveva promesso maggiore videosorveglianza e più presenza sul territorio di agenti ma di tutto questo non c’è traccia anzi la sicurezza continua a latitare. Cosa si sta aspettando, che la situazione precipiti del tutto? Vogliamo azioni concrete".