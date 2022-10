Tentano di scippare la borsa a un’anziana, ma lei si oppone: denunciati tre 15enni È accaduto a Pomigliano d’Arco, nella provincia di Napoli: i tre minorenni sono stati identificati dai carabinieri e denunciati a piede libero.

A cura di Valerio Papadia

Stava passeggiando tranquilla per strada quando è stata accerchiata da tre ragazzini, che hanno tentato di scipparle la borsa: soltanto la sua ferma opposizione ha sventato la rapina, mettendo in fuga i tre giovanissimi, che sono stati poi identificati e denunciati. La vicenda ha avuto luogo a Pomigliano d'Arco, nella provincia di Napoli, nella serata di ieri, mercoledì 19 ottobre: la donna, 60 anni, stava passeggiando nella centrale via Roma quando i tre ragazzini, tutti 15enni, l'hanno notata e l'hanno avvicinata, provando a scipparle la borsa. La donna però si è difesa, ha opposto resistenza e ha messo in fuga il gruppetto di minorenni: quando i tre si sono allontanati, la donna ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Castello di Cisterna e gli agenti della Polizia Municipale di Pomigliano, che si sono messi subito sulle tracce dei tre 15enni e li hanno individuati non molto distante dal luogo in cui è avvenuto il tentato scippo. I tre sono stati identificati grazie alla descrizione fornita dalla vittima e alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona: i tre minorenni sono stati denunciati a piede libero alla competente Autorità Giudiziaria per tentato furto.