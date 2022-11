Tentano di rubargli il Rolex e gli sparano due colpi di pistola mentre è in auto a Casoria Colpi di pistola contro un 44enne per rubargli il Rolex: ferito a polso e ginocchio, è al Cardarelli ma non sarbebe in pericolo di vita. Indagano i carabinieri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una tentata rapina finita nel sangue a Casoria, nell'hinterland partenopeo: un uomo di 44 anni è stato ferito con due colpi d'arma da fuoco da due rapinatori che avevano provato a rubargli il Rolex mentre era nel proprio Suv. L'intera dinamica è attualmente al vaglio dei Carabinieri, che non escludono alcuna pista. La vittima è ora all'ospedale Antonio Cardarelli di Napoli, ma non è in pericolo di vita sebbene sia stato raggiunto da due proiettili.

Gli spari su via Capri mentre era nel proprio Suv

Tutto è accaduto attorno alle 19.30, su via Capri a Casoria, non distante dagli svincoli dell'autostrada A1 Milano-Napoli. L'uomo, un 44enne del posto, ha raccontato che mentre era in auto sia stato avvicinato da alcuni ignoti a bordo di uno scooter, che nel tentativo di rubargli il Rolex hanno aperto il fuoco contro di lui. Un proiettili lo ha ferito al polso, un altro al ginocchio: sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Casoria e un'ambulanza del 118 che ha portato subito il 44enne al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli.

Il racconto al vaglio dei Carabinieri

I militari dell'Arma stanno ora vagliando tutte le piste e ascoltando il racconto dell'uomo, che è al vaglio. Non è esclusa al momento alcuna pista. Si cercano eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona che possano aver ripreso qualcosa di fondamentale per le indagini, nonché possibili testimoni della tentata rapina avvenuta su via Capri, una zona di Casoria particolarmente trafficata per la presenza di numerosi negozi e palazzi residenziali, che si estendono fin dagli svincoli dell'autostrada al cuore stesso della cittadina dell'hinterland napoletano.