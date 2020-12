Ha prima iniziato a palpeggiarla poi si è fatto avanti, nella notte tra 25 e 26 dicembre nel grosso parcheggio dell'Ospedale del Mare a Ponticelli: il tentativo di violenza sessuale ai danni di una infermiera è stato fortunatamente sventato ieri sera da una guardia giurata in servizio all'esterno della nuova struttura ospedaliera di Napoli Est. Questi i fatti: l'operatrice sanitaria, concluso il suo turno di lavoro, si stava dirigendo verso il parcheggio quando è stata avvicinata dall'uomo che tentato un abuso. L'infermiera è riuscita a richiamare l'attenzione del vigilante che è intervenuto efficacemente: mettendo in salvo la donna , che si è poi recata a denunciare l'accaduto nel commissariato di Polizia di Ponticelli. Quando gli agenti sono arrivati hanno già trovato la donna in salvo e si sono concentrati sulla caccia all'uomo che non è durata molto: l'aggressore è stato identificato e arrestato: si tratta di un uomo residente a Napoli di 34 anni, pregiudicato.

La questione della sicurezza nella cintura esterna all'Ospedale del Mare di Napoli Est è nota da tempo: i sindacati di categoria hanno più volte manifestato negli anni la necessità dell'incremento di sorveglianza soprattutto per assicurare a medici e infermieri che staccano o attaccano il turno di notte condizioni minime di tranquillità. In questi mesi complicati il nosocomio che ricade nell'ambito di competenza dell'Asl Napoli 1 sta svolgendo un ruolo importante nella lotta al Covid19 ospitando sia coloro che purtroppo hanno contratto il virus e sono costretti alle cure ospedaliere sia chi invece da asintomatico ha necessità di soggiornare in una struttura protetta: per questo motivo una parte del grosso complesso ospedaliero è stata adibita a Covid residence.