Nessuno vuole andare nel Covid Center dell'Asl Napoli 1, quello realizzato nel complesso dell'Ospedale del Mare: su 168 posti letto disponibili, ci sono soltanto 3 ospiti. La struttura era stata adattata all'uso residenziale per pazienti Covid per alleggerire il peso sugli ospedali, e destinata ad ospitare i positivi asintomatici o clinicamente guariti in modo da non tenere impegnati posti di degenza che sarebbero potuti servire nel caso di un incremento del numero dei sintomatici e di pazienti più gravi. I Covid Center, nell'obiettivo dell'Asl Napoli 1, sarebbero inoltre stati preziosi per garantire l'isolamento domiciliare a chi non avrebbe potuto osservarlo nella propria abitazione, quindi come importante strumenti anti contagio.

La struttura di Ponticelli, a Napoli Est, sembra però aver riscosso "poco successo": le 84 stanze ad uso singolo, ma strutturate per ospitare anche due posti letto (quindi per una capienza complessiva che può raggiungere i 168 posti letto) è praticamente vuota. Ad oggi soltanto tre pazienti positivi Covid hanno scelto di alloggiare nel Covid Center e non ci sono mai state più di 18 persone contemporaneamente, sebbene da due settimane abbia cominciato ad accogliere anche i pauci-sintomatici, ovvero i positivi Covid che presentano sintomi lievi.