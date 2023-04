Tenta il suicidio sulla tomba della moglie, salvato dai carabinieri a Pagani Tentato suicidio nel cimitero di Pagani (Salerno): un uomo ha provato a uccidersi vicino alla tomba della moglie, l’allarme lanciato da alcuni cittadini.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un uomo ha tentato il suicidio questa mattina nel cimitero di Pagani, in provincia di Salerno, nei pressi della tomba della moglie. A lanciare l'allarme sono stati alcuni cittadini che, in visita ai propri defunti, hanno notato che l'uomo stava sanguinando e hanno allertato i carabinieri; sul posto, oltre ai militari, è stata fatta intervenire un'ambulanza del 118. L'uomo è stato affidato ai sanitari ed è stato trasportato in ospedale; non sarebbe in pericolo di vita.

In passato davanti allo stesso cimitero c'era stato un caso simile: nel settembre 2021 una donna si era tolta la vita. La 64enne, originaria del Napoletano, si era uccisa lanciandosi dal ponte che sovrasta i binari della ferrovia; alcuni testimoni avevano all'epoca raccontato che la donna aveva poco prima già tentato di uccidersi schiantandosi con l'auto contro il muro del cimitero ma che era stata salvata dagli airbag; presumibilmente all'origine del gesto il dolore per la perdita del figlio, morto alcuni anni prima in un incidente stradale.