Tenta il suicidio ingerendo delle pillole, poi picchia medici e poliziotti: 34enne arrestato a Marcianise

Violenza all'ospedale di Marcianise, nella provincia di Caserta, dove un uomo di 34 anni è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato intervenuti nel nosocomio. L'uomo, ristretto agli arresti domiciliari con l'applicazione del braccialetto elettronico per reati contro il patrimonio, è stato portato in ambulanza al Pronto Soccorso dell'ospedale Guerriero dopo aver dichiarato ai sanitari del 118 di aver ingerito molte pillole per tentare il suicidio.

In ospedale, tuttavia, hanno constatato il buono stato di salute del 34enne che però, in evidente stato di agitazione, ha dapprima minacciato e poi aggredito fisicamente i medici che gli stavano prestando in quel momento le cure opportune, procurandogli delle lesioni. Subito dopo, l'uomo ha rimosso il braccialetto elettronico e si è dato alla fuga: sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato di Pubblica Sicurezza di Marcianise, che hanno subito avviato le indagini per rintracciare il 34enne.

Gli agenti sono riusciti a individuarlo poco distante dall'ospedale: alla loro vista, però, l'uomo ha iniziato a colpire anche i poliziotti i quali, non senza difficoltà e dopo una breve colluttazione, lo hanno arrestato per evasione domiciliare, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni ai danni di personale sanitario; il 34enne, su disposizione della competente Autorità Giudiziaria, è stato portato nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, in attesa del giudizio di convalida.

