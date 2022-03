Tenta di violentare una donna davanti alla scuola del figlio, arrestato a Pozzuoli Un 51enne è stato arrestato a Pozzuoli: ha aggredito e tentato di violentare una donna che aveva appena accompagnato il figlio a scuola.

A cura di Nico Falco

I carabinieri lo hanno trovato ancora lì, a pochi passi dalla scuola, che tentava di entrare nell'automobile mentre si masturbava. Nell'abitacolo, una donna terrorizzata: si era chiusa dentro e aveva chiamato il 112 ma, paralizzata dalla paura, non era riuscita a mettere in moto a scappare. Così è stato arrestato A. M., pregiudicato 51enne di Pozzuoli, in provincia di Napoli, bloccato dai militari in via San Gennaro Agnano: trasferito in carcere in attesa di giudizio, deve rispondere di violenza sessuale.

È accaduto ieri mattina, 9 marzo, nel parcheggio vicino all'istituto Lucio Petronio di Pozzuoli. La vittima è una 41enne napoletana che aveva appena accompagnato il figlio a scuola. Quando è tornata verso l'automobile si è resa conto di quell'uomo che la stava seguendo. Ha accelerato il passo e con le mani tremanti ha aperto la vettura e si è infilata dentro, sperando che quello sconosciuto si allontanasse, ma così non è stato: il 51enne l'ha aggredita in pieno giorno, incurante dei passanti, si è piazzato davanti al veicolo per impedirle di partire, ha tirato più volte con forza la portiera e ha cominciato ad urlare minacce e frasi oscene.

La donna è riuscita a comporre il 112 e a chiedere aiuto; la centrale operativa ha immediatamente dirottato sul posto una gazzella, i carabinieri sono arrivati poco dopo e hanno trovato la 41enne in stato di choc e l'uomo che ancora la minacciava e si stava masturbando davanti a lei. I militari hanno bloccato il 51enne e fornito i primi soccorsi alla vittima; dopo le formalità di rito per il pregiudicato sono scattate le manette con successivo trasferimento in carcere.