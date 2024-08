video suggerito

Tenta di violentare la moglie, lei lo denuncia: la picchiava da 2 anni davanti ai figli Marito violento arrestato a Santa Maria Capua Vetere: le vessazioni andavano avanti dal 2022, anche in presenza dei tre figli minorenni della coppia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Oltre due anni di insulti e aggressioni, anche davanti ai tre figli minorenni. Poi, il culmine: in due occasioni il marito ha tentato di costringerla ad avere rapporti sessuali contro la sua volontà. Ed è stato proprio questo a spingere la donna a chiedere aiuto alle forze dell'ordine. Storia che arriva da Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, e che ha portato agli arresti domiciliari per il marito, indagato per maltrattamenti in famiglia e tentata violenza sessuale.

La misura cautelare, emessa dal gip sammaritano su richiesta della Procura locale, è stata eseguita sabato, 10 agosto, da personale della Squadra Mobile della Questura di Caserta. Il provvedimento è arrivato al termine di indagini dirette della Procura di Santa Maria Capua Vetere, partite a seguito della denuncia sporta della vittima; nel corso degli accertamenti i poliziotti hanno appurato che, dal 2022, la donna era vittima di comportamenti vessatori, fatti da ingiurie, minacce e percosse, che avvenivano anche in presenza dei tre figli della coppia, tutti minorenni.

La donna, nonostante la continua paura, non si era mai rivolta alle forze dell'ordine, aveva deciso di farlo solo quando il marito, in due distinte occasioni, aveva provato a violentarla; era così andata in Questura, consentendo l'attivazione del "Codice Rosso", la procedura d'urgenza in tema di violenza domestica e di genere.