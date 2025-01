Tenta di rubare un monopattino elettrico mentre è in prova ai servizi sociali: denunciato

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Lo hanno beccato mentre stava tentando di rubare un monopattino elettrico in strada: e lo hanno scoperto mentre stavano andando a casa sua per un controllo, visto che era sottoposto ad una misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova ai servizi sociali. L'uomo è stato così denunciato per tentato furto, in stato di libertà, dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta.

Tutto è accaduto nella cittadina capoluogo: il 35enne è stato sorpreso dai carabinieri che lo stavano raggiungendo per un controllo domiciliare poco distante da casa sua, mentre cercava di manomettere il sistema di localizzazione gps di un monopattino elettrico che si trovava in strada in regime di mobile sharing. Sistema di localizzazione che, una volta asportato, avrebbe permesso all'uomo di portarsi via il monopattino elettrico facendo "sparire" dai radar, per poi utilizzarlo privatamente o magari rivenderlo. Il 35enne, che è risultato con precedenti per reati in materia di stupefacenti e che era già stato sottoposto alla misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova ai servizi sociali, preso dai tentativi di sabotaggio non si è accorto dell'arrivo dei carabinieri. L'uomo è stato così denunciato a piede libero per tentato furto, mentre il veicolo elettrico è stato recuperato e restituito al responsabile del servizio mobilità della società proprietaria, che ha sporto denuncia subito dopo. Il danno fatto al monopattino elettrico nel tentativo di sabotarne il sistema di localizzazione gps è stato stimato in 500 euro, frutto appunto della manomissione delle parti elettriche da parte del 35enne.