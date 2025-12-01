Tenta di rapire bimba fuori scuola in Irpinia, mamma lo mette in fuga. Il sindaco: “Massima allerta”

Immagine di repertorio

Tenta di rapire una bambina all'uscita dalla scuola, approfittando della folla, ma la mamma se ne accorge e riesce a fermarlo e a metterlo in fuga. È quanto denunciato a una mamma ad Altavilla Irpina, in provincia di Avellino. Sulla vicenda accaduta negli scorsi giorni, della quale si è occupato anche il sindaco Mario Vanni, è adesso aperta una indagine dei carabinieri. "Rispetto all’episodio verificatosi nei giorni scorsi all’uscita di scuola – scrive il primo cittadino – desidero rassicurare tutti: mi sono confrontato con le forze dell’ordine in merito all’accaduto e posso confermare che l’attenzione sul caso è massima".

Le indagini sul tentativo di rapimento della bimba

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Avellino che stanno ricostruendo la vicenda. Il presunto tentativo di rapimento della bambina è stato denunciato dalla madre ad Altavilla Irpina. Secondo il racconto della donna, un uomo, alto, con i capelli bianchi, zaino in spalla, avrebbe tentato di portar via la bambina che era accanto alla madre all'uscita della scuola frequentata dall'altro figlio di 8 anni. La donna ha raccontato di averlo inseguito strappandogli letteralmente la bambina dalle braccia. L'uomo si sarebbe poi dileguato, facendo perdere le sue tracce.

"So già che qualcuno sarà pronto a dire: “Il Comune, le telecamere…” – ha argomentato il sindaco Vanni – A tal proposito ricordo che, ogni giorno, è presente personale della Polizia Municipale proprio per garantire sicurezza e supporto: in caso di necessità è fondamentale rivolgersi subito a loro. I sistemi di video sorveglianza presenti in zona sono stati messi a disposizione delle forze dell’ordine. Tuttavia, le migliori telecamere restano comunque gli occhi vigili di ciascuno di noi".