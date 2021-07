Tenta di rapinare il negozio del fratello: arrestata 32enne a Napoli La donna è stata rintracciata dagli agenti della Polizia di Stato nell’esercizio commerciale, di proprietà del fratello, in via Alessandro Poerio, nella zona della Stazione Centrale di Napoli. I poliziotti hanno accertato che, dopo aver minacciato l’uomo, la donna stava cercando di rubare i soldi dalla cassa del suo negozio.

A cura di Valerio Papadia

Ha cercato di rapinare il negozio del fratello: per questo, una donna di 32 anni, Zahra Fatima Knouzi, originaria del Marocco e già nota alle forze dell'ordine, è stata arrestata dalla Polizia di Stato. Nel pomeriggio di ieri, sabato 24 luglio, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato sono intervenuti in via Alessandro Poerio, nella zona della Stazione Centrale di Napoli, per la segnalazione di una rapina. Una volta entrati in un esercizio commerciale della strada, gli agenti hanno sorpreso la 32enne mentre rovistava all'interno della cassa e l'hanno bloccata, accertando che poco prima del loro arrivo la donna aveva minacciato il fratello, titolare del negozio, e aveva poi cercato di impossessarsi dei contanti presenti nell'attività: per la 32enne è scattato l'arresto con l'accusa di tentata rapina.

La Polizia di Stato sta indagando anche sul ferimento di un giovane, avvenuto nella notte nel cuore del centro storico di Napoli, ai Quartieri Spagnoli: un 24enne è stato colpito da un proiettile a una gamba durante quello che, per ora, sembrerebbe un tentativo di rapina. È stato la stessa vittima a raccontare agli agenti, giunti all'ospedale Villa Betania, dove è stato ricoverato dopo il ferimento, cosa sarebbe accaduto questa notte: il 24enne sarebbe stato avvicinato da due sconosciuti armati che hanno tentato di portargli via l'orologio; durante le fasi concitate della rapina, uno di loro avrebbe fatto partire accidentalmente un colpo di pistola, che lo ha centrato a una gamba. La sua versione è al vaglio degli inquirenti.