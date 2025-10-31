napoli
Tenta di incendiare la porta di casa dell’ex suocera nel giorno del decimo anniversario di matrimonio con l’ex marito

È accaduto a Lettere, nella provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno denunciato una donna di 45 anni per tentato incendio.
A cura di Valerio Papadia
Si è presentata a casa dell'ex suocera con una tanica di benzina e dei fiammiferi, intenzionata a dare fuoco alla porta di casa della donna: accade a Lettere, nella provincia di Napoli, dove una 45enne è stata denunciata dai carabinieri. Le telecamere di videosorveglianza poste sul pianerottolo immortalano la 45enne mentre, giunta fuori casa dell'ex suocera, tira fuori dalla borsa una tanica, cosparge la porta dell'abitazione di liquido infiammabile e si prepara a sfregare un fiammifero per dare fuoco a tutto. È stato soltanto l'intervento tempestivo dell'ex genero a scongiurare che la donna potesse avviare un incendio di vaste proporzioni alla porta di casa dell'ex suocera; l'evento è arrivato all'attenzione dei carabinieri della stazione di Lettere, che sono intervenuti sul posto.

La 45enne ha cercato di appiccare l'incendio nel decimo anniversario di matrimonio con l'ex marito

Giunti sul posto, i militari dell'Arma hanno accertato che la 45enne aveva messo in pratica il suo piano in quello che sarebbe stato il giorno del decimo anniversario di matrimonio con l'ex marito, figlio della donna la cui porta di casa voleva incendiare. I carabinieri, inoltre, hanno ricostruito che, verosimilmente, l'azione incendiaria della 45enne è scaturita da vecchie acredini familiari, oggetto di denunce reciproche tra le due donne. Così, al termine degli accertamenti, la 45enne è stata identificata e denunciata alla competente Autorità Giudiziaria per tentato incendio.

