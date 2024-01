Tenta di entrare contromano in autostrada al casello di Avellino Ovest con una pistola addosso Ha tentato di entrare in autostrada contromano, poi ha lanciato una pistola carica per disfarsene quando è stato fermato dai carabinieri: arrestato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

La pistola recuperata dai carabinieri

Ha tentato di entrare contromano sull'autostrada A16 Napoli-Bari, all'altezza del casello di Avellino Ovest. Poi, alla vista delle forze dell'ordine, ha lanciato una pistola per disfarsene. Ma non è servito a nulla, perché l'uomo è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Avellino e portato in carcere a Bellizzi Irpino: dovrà rispondere davanti all'autorità giudiziaria di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo, alterazione di arma clandestina e ricettazione.

Tutto è avvenuto stamane all'alba, quando una pattuglia della sezione radiomobile ha notato l'automobile mentre si avvicinava in maniera anomala all'autostrada, tentando di imboccarla contromano. Bloccato immediatamente, l'uomo ha poi preso una pistola che teneva in auto e l'ha lanciata oltre il guardrail, nel tentativo di liberarsene. Ma i carabinieri hanno visto tutto e hanno anche recuperato l'arma. L'uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha rifiutato anche di sottoporsi al test alcolemico. Dai controlli, è emerso che gli fosse stata già tempo fa revocata la patente, di cui era dunque sprovvisto, e che il veicolo non fosse neppure assicurato. La pistola, recuperata, era carica e pronta all'uso: si tratta di una calibro 7.65 con matricola abrasa. Auto e arma sono state sequestrate: sulla pistola sono in corso anche accertamenti per capire se sia stata utilizzata di recente e la sua provenienza. Il 55enne invece è stato arrestato e portato in carcere a Bellizzi Irpino.

La pistola sul selciato dopo che l'uomo l'ha lanciata dal finestrino della propria automobile