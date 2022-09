Bomba d’acqua su Napoli, strade allagate. Situazione critica a Mergellina e Riviera di Chiaia Bomba d’acqua su Napoli stamattina: il temporale ha allagato diverse strade, disagi per il traffico. Non si segnalano feriti.

A cura di Redazione Meteo

Un violento temporale si è abbattuto su Napoli questa mattina, poco dopo le 7, preannunciato da nuvole nere che hanno coperto gran parte della città. La pioggia battente è durata pochi minuti, che sono stati però sufficienti per creare disagi in vari quartieri: strade allagate e conseguenti code di automobilisti che si avviavano al lavoro.

Tra le zone colpite Mergellina e Riviera di Chiaia, dove l'acqua ha raggiunto praticamente il bordo del marciapiede e allagato completamente la carreggiata: nei video si vedono le automobili che procedono lentamente, "guadando" la strada. Scene analoghe anche in provincia, dove l'acqua ha causato lunghe code anche sulle principali arterie di scorrimento per raggiungere la città. Oltre ai rallentamenti per la viabilità, specialmente nelle strade già segnalate in passato per allagamenti, non si registrano particolari problemi e non risultano feriti. Segnalazioni di interventi dei Vigili del Fuoco nella zona Orientale.

La situazione è rientrata poco dopo: le nuvole nere hanno lasciato spazio a un cielo sereno già intorno alle nove. Secondo le previsioni la pioggia potrebbe però tornare in giornata e nella tarda mattinata di domani.