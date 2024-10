Temperature ancora alte su Napoli e Campania, ma rischio acquazzoni improvvisi

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

La situazione meteo a Napoli

Ancora giornate complesse dal punto di vista meteorologico su Napoli e sulla Campania: le temperature si terranno alte, sui 25 gradi, anche nei prossimi giorni, ma il rischio di improvvisi acquazzoni come quello visto nella giornata di ieri, martedì 22 ottobre, e che ha portato ad allagamenti in diverse zone (tra cui l'Isola d'Ischia), sarà frequente.

Have you ever seen the rain coming down on a sunny day?, cantavando i Creedence in una canzone del 1971 ancora oggi famosissima ed utilizzata in jingle pubblicitari e serie televisive: ed è esattamente quello che potrà accadere nei prossimi giorni, ovvero improvvisi acquazzoni anche in giornate apparentemente soleggiate. Gli effetti, insomma, di un cambiamento climatico sempre più forte, e che ormai ha sconvolto l'autunno della Campania: tempi duri anche per i coltivatori, in questi giorni impegnati con la raccolta delle olive e con la vendemmia.

Tra giovedì 24 e venerdì 25, ad aumentare sarà soprattutto l'umidità, che sfiorerà l'85% nel fine settimana: questo perché il caldo diurno porterà infatti all'addensamento di forti quantità di vapore acqueo. Tempi lunghi, insomma, per vedere l'autunno vero e proprio, con consegunte abbassamento di temperatura. Il rischio, però, è che più continueranno le giornate di calde e sereno, e più il rischio di acquazzoni anche violenti aumenterà: questo per il fenomeno della "compensazione" meteorologica, che cerca di riallineare anche gli squilibri climatici. Tuttavia, per novembre è previsto anche un repentino arrivo dell'estate detta "di San Martino", con nuove ondate di caldo fuori stagione e giornate serene nella prima decade.