Telefona ai vigili del fuoco e poi si getta nel fiume Volturno: 32enne salvato a Capua Il giovane è stato recuperato nel fiume dai vigili del fuoco; era stato lui stesso a telefonare al 115 prima di lanciarsi nel Volturno.

A cura di Valerio Papadia

Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi, martedì 28 gennaio, a Capua, nella provincia di Caserta: un uomo, un 32enne del posto, ha tentato il suicidio gettandosi nel fiume Volturno. L'allarme è scattato intorno alle 15.30: è stato lo stesso 32enne, prima di lanciarsi nel fiume, a telefonare al 115, ai vigili del fuoco, manifestando l'intenzione di farla finita.

La Sala Operativa, insieme ai carabinieri della stazione di Capua, ha rintracciato la posizione del cellulare dell'uomo: sul posto, in località Triflisco, è intervenuta pertanto una squadra dei vigili del fuoco dalla sede centrale di Caserta, il nucleo SFA (Soccorritori Fluviali Alluvionali) con un gommone e il nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale); è stato allertato anche il personale Enel, affinché si procedesse alla chiusura della diga che sorge in zona.

Fortunatamente, i vigili del fuoco hanno individuato il 32enne, ancora vivo, non molto distante dal punto in cui si era lanciato e hanno proceduto al suo recupero; l'uomo è stato affidato poi ai sanitari del 118, giunti nel frattempo anche loro sul posto, che lo hanno trasportato in ospedale per le cure del caso.