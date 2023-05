Telecamere di sorveglianza nel sottopasso Claudio a Fuorigrotta: come circolare durante i lavori Lavori per l’installazione di telecamere di sorveglianza nel sottopasso Claudio a Fuorigrotta: cambia il dispositivo di traffico, ordinanza del Comune di Napoli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Nuovi lavori a Fuorigrotta, dove verrà deviata temporaneamente la circolazione per consentire l'installazione delle telecamere di videosorveglianza all'interno del sottopasso Claudio. I lavori dureranno da mercoledì 10 maggio fino a venerdì 19 maggio (dal lunedì al venerdì), dalle 7 del mattino fino alle 18: per cercare di limitare i disagi alla circolazione, è stato deciso di non chiudere l'intero sottopasso ma limitare la circolazione ad una sola carreggiata, in maniera alternata. Il dispositivo di traffico ad hoc varato dal Comune di Napoli entrerà in vigore da domani, mercoledì 10 maggio, data di inizio dei lavori.

Nel dettaglio, l'ordinanza del Comune di Napoli prevede di:

– Istituire, dal giorno 10/05/2023 al giorno 19/05/2023, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:00 alle ore 18:00, il divieto di transito veicolare, alternativamente, nella carreggiata superiore o nella carreggiata inferiore del sottopasso Claudio

– Precisare che in attuazione del dispositivo di cui al punto 1, si dovrà lasciare sempre percorribile al transito veicolare una delle due carreggiate in direzione di viale J.F. Kennedy.

Inoltre, spiega il Comune di Napoli, "tutti i dispositivi di regolamentazione della circolazione in contrasto con la presente, sono da ritenersi temporaneamente sospesi per il periodo di vigenza del presente atto", aggiungendo che "il presente provvedimento entra in vigore a partire dalla data d'installazione della relativa segnaletica stradale". Non ci saranno problemi in occasione del fine settimana del 13-14 maggio, quando i lavori saranno sospesi anche se a Fuorigrotta non sono previste partite del Napoli Calcio. Viceversa, i lavori finiranno venerdì 19 maggio, a 48 ore dal calcio d'inizio di Napoli-Inter al Maradona, quando si registrerà un nuovo tutto esaurito.