Tassisti abusivi all’aeroporto di Capodichino, nuovo blitz delle forze dell’ordine

A cura di Giuseppe Cozzolino

Nuovi controlli all'aeroporto di Napoli Capodichino per contrastare il fenomeno dei tassisti abusivi: e anche in questa occasione, le multe da parte delle forze dell'ordine sono state numerose. Nonostante la stagione turistica sia agli sgoccioli, il traffico di passeggeri nello scalo internazionale di Napoli continua ad essere elevato: da gennaio ad agosto sono stati oltre 8,5 milioni i passeggeri transitati, con un aumento del 17% rispetto all'anno prima e una stima di circa 13 milioni di passeggeri totali entro il 31 dicembre. Di fatto, in assenza di un collegamento diretto della metropolitana con il centro cittadino, sono gli autobus e i taxi i mezzi più utilizzati per scendere dalla collina di Capodichino, rendendo lo scalo uno dei posti più "gettonati" dagli abusivi.

Nel corso delle operazioni della Polizia Locale, coadiuvata dalla Unità Operativa Aeroporto e Turistica e dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Secondigliano, sono stati controllati 74 tra taxi e Ncc. Nel complesso, tre sono stati sanzionati per esercizio abusivo della professione e perché non rilasciavano la ricevuta; altri quattro sono stati multati per aver prelevato i passeggeri fuori dai posteggi consentiti; scoperto anche un uomo che aveva trasformato il proprio veicolo a servizio Ncc senza alcun titolo: nel suo caso è scattato anche il ritiro della carta di circolazione ed un fermo amministrativo da 2 a 8 mesi; infine, due persone sono state multate per esercizio di noleggio con conducente privo di foglio di servizio: anche qui è scattato il ritiro della carta di circolazione e 2 mesi di fermo amministrativo del veicolo.