Taser ai vigili a Napoli, è scontro in consiglio comunale tra maggioranza e opposizione Andreozzi: "No a deriva securitaria. Gli ultimi vanno assistiti, non fulminati". Il magistrato e consigliere Maresca: "Ridurrà il crimine"

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Scontro in consiglio comunale sulla fornitura dei taser alla Polizia Locale di Napoli. Il nuovo regolamento che disciplina l'uso delle pistole a impulsi elettrici è pronto, ma per entrare in vigore serve l'ok dell'assemblea cittadina. Il tema è stato affrontato oggi in commissione Legalità, presieduta dal consigliere Pasquale Esposito, con l'Assessore Antonio De Iesu ed il Comandante della Polizia Locale Ciro Esposito. Ma non tutti i consiglieri sono d'accordo.

Andreozzi: "No a deriva securitaria"

Contrario all'applicazione dei taser il consigliere Rosario Andreozzi (Napoli Solidale):

“Sono profondamente contrario all’idea che questo dispositivo controverso e con ampi tratti di pericolosità possa essere utilizzato nelle nostre strade” e continua il Consigliere Comunale Rosario Andreozzi “Siamo di fronte ad una deriva securitaria e irrazionale. Zone Rosse, decreti sicurezza ed una criminalizzazione costante del dissenso. Preannuncio che porterò in aula il dissenso mio, del mio partito e di tutte le istanze che rappresento affinché questa amministrazione e i componenti dei partiti di maggioranza si ricordino che abbiamo molto più bisogno di concentrarci e lavorare sulle necessità degli ultimi e degli esclusi, piuttosto che pensare a come fulminarli”

Maresca: "Ridurrà il crimine"

Tra i favorevoli, il leader dell'opposizione Catello Maresca, pm e consigliere comunale:

Si tratta di un passo fondamentale per la sicurezza in città, che arriva dopo oltre due anni dalla mia prima proposta, approvata all’unanimità del consiglio comunale e contenuta nel DUP per l’anno 2022. Ho espresso il mio parere favorevole all’adozione di uno strumento che fornisce alla polizia locale una capacità operativa e di intervento significativamente maggiore rispetto ad oggi.

Per il magistrato, il regolamento, realizzato dal Comune con l'Asl Napoli 1, garantisce la tutela dei diritti. Il documento prevede la collaborazione del 118 che invierà suo personale sul posto in caso di utilizzo del taser:

Il regolamento e le linee guida per l’utilizzo rappresentano una garanzia per assicurare la correttezza dell’impiego da parte degli operatori. Il taser è già in dotazione alle altre forze di polizia e, pertanto, non si comprende perché mai la polizia locale non debba esserne dotata. Dispiace verificare l’ostilità preconcetta e meramente ideologica, proveniente da una parte della maggioranza.

Infine, Maresca conclude:

Credo fortemente che la città di Napoli, come tutte le metropoli moderne, abbia fortemente bisogno di sicurezza. Chi è contro l’adozione di ulteriori strumenti di controllo e dí intervento da parte delle forze dell’ordine, evidentemente dimentica le tante, troppe vittime, soprattutto giovani vite, stroncate da atteggiamenti violenti che vanno invece combattuti con tutti gli strumenti disponibili. Auspico una rapida definizione della questione e la partenza del periodo di sperimentazione necessario per procedere poi all’adozione definitiva del taser da parte della polizia municipale.