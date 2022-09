Tariffe esorbitanti, turisti “spennati” a Capri: decine di tassisti multati sull’isola Controlli a largo raggio dei carabinieri tra Capri e Anacapri: decine i tassisti disonesti che sono stati multati dai militari dell’Arma.

A cura di Valerio Papadia

L'estate non è ancora finita e, così, sono tanti i turisti che approfittando di questi ultimi scampoli della bella stagione per concedersi qualche giornata di relax sull'isola di Capri, meta di turismo per eccellenza in Campania. Così, i carabinieri della compagnia di Sorrento hanno organizzato a Capri ed Anacapri, i due Comuni dell'isola, un servizio a largo raggio per tutelare proprio cittadini e turisti, ma anche i tanti lavoratori onesti che svolgono servizio di trasporto pubblico dalla concorrenza sleale: grazie alle tante segnalazioni pervenute ai militari dell'Arma, i controlli si sono concentrati sui tassisti "furbetti" e sulle loro tariffe esorbitanti, fuori controllo, volte a "spennare" soprattutto i tanti turisti ingenui.

I carabinieri di Sorrento, insieme ai colleghi delle stazioni di Capri e Anacapri, hanno così controllato 50 tra taxi e auto adibite al trasporto dei passeggeri sull'isola: sono una trentina, in totale, i tassisti sanzionati. Le violazioni hanno riguardato, in ordine sparso, la mancata esposizione del cartellino identificativo del tassista e la mancata esposizione del numero da contattare in caso di reclamo, la mancata esposizione del tariffario, il tassametro spento senza aver rilasciato una ricevuta per tariffa predeterminata. Alle 30 sanzioni, si aggiungono poi altre 14 ai conducenti che non indossavano le cinture di sicurezza. In totale, le multe comminate ai tassisti dell'isola di Capri si aggirano intorno ai 2.700 euro.