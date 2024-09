video suggerito

Targhe false e pezzotto sul telaio: l'auto rubata da un anno continuava a circolare nel Napoletano La Polizia Stradale ha recuperato un veicolo rubato nel settembre 2023 a Marano (Napoli): è stato intercettato a Nola, aveva targhe francesi e telaio contraffatto.

A cura di Nico Falco

I poliziotti si sono insospettiti quando hanno notato che il numero identificativo sul parabrezza era diverso da quello della targhetta del vano motore. La verità è arrivata coi successivi accertamenti: le targhe erano false e il telaio era stato contraffatto, il veicolo che avevano fermato era stato rubato esattamente un anno fa a Marano e, probabilmente da allora o poco meno, veniva tranquillamente usato a Cicciano, a una quarantina di chilometri di distanza. L'automobile è stata sequestrata, il conducente è stato denunciato a piede libero.

Il veicolo è stato intercettato dagli agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Nola nella giornata di domenica; impegnati nei servizi di controllo lungo la strada statale 7 bis, i poliziotti lo hanno fermato per un controllo nei pressi del chilometro 50, nel territorio di Nola, a circa 5 chilometri da Cicciano. Hanno esaminato i documenti del guidatore, residente a Cicciano, quindi quelli dell'automobile. E, verificando la corrispondenza tra i numeri identificativi del VIN (Vehicle Identification Number), hanno appurato che non corrispondevano.

Dai successivi riscontri è emerso che il telaio era stato contraffatto. Le targhe, false: l'automobile non era stata immatricolata in Francia ma in Italia. E, una volta identificata la vettura, è venuta fuori la denuncia di furto: era stata rubata agli inizi del settembre 2023 a Marano di Napoli. Probabilmente dopo il furto c'era stato il "pezzotto": modifica del telaio, targhe nuove per far credere che fosse estera, ed era tornata in strada, a mezz'ora dal luogo in cui era scomparsa. Il conducente, anche sanzionato per una serie di violazioni al Codice della Strada, dovrà rispondere di riciclaggio, contraffazione ed utilizzo di sigilli dello Stato.