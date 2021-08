Trasporto pubblico a Napoli

Tangenziale di Napoli, uscita del Vomero chiusa 10 giorni: come avere il rimborso con lo scontrino Chiudono le uscite della Tangenziale di Napoli dell’Arenella e del Vomero sia di giorno che di notte, tra fine agosto e l’inizio di settembre a causa di lavori necessari. Le date delle chiusure e le modalità per chiedere e ottenere eventualmente il rimborso se si è pagato il pedaggio due volte per rientrare.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Chiudono le uscite della Tangenziale di Napoli dell’Arenella e del Vomero sia di giorno che di notte, tra fine agosto e l’inizio di settembre a causa di lavori necessari. La rampa di uscita di via Pigna sarà interdetta dalle ore 8 alle 17 per 10 giorni, dal 30 agosto al 3 settembre, e dal 6 al 10 settembre. Chiusi entrambi gli svincoli di uscita e ingresso dell’Arenella la notte tra il 30 e il 31 agosto, dalle ore 22 alle 6 del mattino successivo. La Tangenziale di Napoli si è scusata con i viaggiatori per i disagi, purtroppo inevitabili, spiegando anche le modalità per chiedere e ottenere eventualmente il rimborso se si è pagato il pedaggio due volte per rientrare.

Le date delle chiusure

Di seguito gli orari dei lavori e delle chiusure delle uscite della Tangenziale di Napoli:

dalle ore 8,00 alle ore 17,00 dal giorno 30/8/2021 al giorno 3/9/2021 e dal giorno 6/9/2021 al giorno 10/9/2021: nello svincolo “Vomero” , chiusura della rampa d’uscita “via Pigna” (per i veicoli provenienti dai caselli “Vomero”, rampa d’uscita alternativa consigliata “via Caldieri”);

, chiusura della (per i veicoli provenienti dai caselli “Vomero”, rampa d’uscita alternativa consigliata “via Caldieri”); dalle ore 22,00 del 30/8/2021 alle ore 6,00 del 31/8/2021: chiusura al traffico dello svincolo d’uscita “Arenella” in entrambe le direzioni (per i veicoli provenienti dall’asse autostradale, uscita alternativa consigliata “Camaldoli”) e chiusura al traffico dello svincolo d’ingresso “Arenella” in entrambe le direzioni (per i veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria, ingresso alternativo consigliato “Camaldoli”).

Come avere il rimborso

Ma come si può avere il rimborso se si è pagato il pedaggio di 1 euro due volte? “Nel caso di doppio pagamento del pedaggio conseguente all'uscita anticipata ed al successivo rientro sull'asse autostradale – scrive Tangenziale – è possibile, conservando i doppi scontrini richiedere il rimborso secondo le seguenti modalità: