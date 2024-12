video suggerito

Tangenziale di Napoli, ok ai fondi per il nuovo ingresso della Zona Ospedaliera nella manovra 2025 Approvato l'odg di Forza Italia nella manovra 2025 per i fondi necessari a costruire il nuovo asse occidentale di Napoli: ci sarà un nuovo ingresso della Tangenziale alla Zona Ospedaliera.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Ok ai fondi per finanziare la costruzione del nuovo ingresso della Tangenziale di Napoli alla Zona Ospedaliera nella Manovra di bilancio 2025. Il Parlamento ha approvato l'ordine del giorno, presentato da Forza Italia, per realizzare l'Asse occidentale di Napoli. Si tratta di una nuova strada che collegherà la Perimetrale di Scampia a via dei Ciliegi, attraverso via Nuova Toscanella. Una sorta di "baffo" per snellire la circolazione, soprattutto in prossimità del Nuovo Policlinico e dell'Ospedale Antonio Cardarelli di Napoli.

A darne notizia sono il deputato di Forza Italia e sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante, e il senatore azzurro Francesco Silvestro, che in una nota affermano:

"Forza Italia ottiene un grande risultato per la città di Napoli: con un nostro ordine del giorno alla manovra approvato dall’Aula abbiamo assicurato l’impegno del Governo per il reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione dell’Asse occidentale che collega la Tangenziale di Napoli alla zona ospedaliera e a quella perimetrale di Scampia. Un asse viario fondamentale che, partendo dalla zona occidentale, unirà la zona settentrionale e quella orientale della città consentendo di decongestionare la viabilità comunale dell’intera area ospedaliera di Napoli".

Quindi, concludono:

"L’opera contribuirà anche in maniera decisiva alla sicurezza dei cittadini, poiché è stata individuata dalla Protezione Civile quale futura via di fuga in caso di emergenza per la zona a nord della città, anche in considerazione dei fenomeni sismici occorsi negli ultimi mesi nell’area dei Campi Flegrei. La realizzazione dell’Asse occidentale, attesa dai cittadini, sarà una vera e propria svolta per la viabilità urbana e per lo sviluppo sociale ed economico di Napoli".

Un nuovo ingresso per la Tangenziale di Napoli all'Arenella

Il primo cantiere di studio di Tangenziale di Napoli per realizzare un nuovo accesso alla Zona Ospedaliera, come anticipato da Fanpage.it, è partito ad inizio mese. L'obiettivo è decongestionare il traffico nella Zona Ospedaliera, dove si trovano i maggiori presidi sanitari del Sud Italia: l'ospedale Cardarelli, l'Istituto tumori Pascale, il Policlinico Federico II e il Monaldi-Cotugno. Per alcuni giorni è stata allestita un’area di cantiere in via Gabriele Jannelli, di fronte al civico 129 (direzione Zona Ospedaliera) per l’esecuzione di indagini, da parte della Società Tangenziale di Napoli spa, finalizzate alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica del "Nuovo Asse Occidentale di Napoli".

Il progetto era stato ammesso a finanziamento nel 2021 col Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese. È stato poi approvato il documento di indirizzo alla progettazione finalizzato ad acquisire il progetto di fattibilità tecnico economica ed è stato approvato il quadro economico per 260mila euro. Nel 2022 sono stati affidati alla società Interprogetti srl i servizi tecnici di ingegneria e architettura per il progetto di fattibilità tecnico economico per 140mila euro. Il costo dell'opera è al momento stimato in circa 6 milioni di euro.