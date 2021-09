Trasporto pubblico a Napoli

Tangenziale di Napoli gratis fino al 31 dicembre per la chiusura della galleria della Vittoria: orari e zone La Tangenziale di Napoli attiva l’esenzione del pedaggio per la chiusura della galleria della Vittoria dal 15 settembre al 31 dicembre. Nella tratta Capodimonte Fuorigrotta – e viceversa – dalle ore 7 alle ore 8.30, dal lunedì al venerdì, per coloro che devono raggiungere la zona. Cosa fare per non pagare il pedaggio.

A cura di Pierluigi Frattasi

Tangenziale gratis a Napoli, nella fascia oraria della mattina per i pendolari (lun-ven; 7-8,30) dal 15 settembre e fino al 31 dicembre 2021, per agevolare gli spostamenti Est-Ovest a causa della chiusura della Galleria della Vittoria. La misura è stata stabilita di concerto con il Comune di Napoli, su richiesta del sindaco Luigi De Magistris, e del Ministero dei Trasporti.

Come avere l'esenzione del pedaggio: orari e zone

Sulla Tangenziale di Napoli l'esenzione del pedaggio riguarderà la tratta Capodimonte Fuorigrotta – e viceversa – dalle ore 7,00 alle ore 08,30, dal lunedì al venerdì, per coloro che devono raggiungere la zona Ovest della città.

L’esenzione riguarda solo chi si iscriverà nella specifica piattaforma predisposta da Tangenziale e scatterà dal 15 settembre e terminerà il 31 dicembre.

Su richiesta del Sindaco di Napoli per limitare al massimo i disagi sul traffico cittadino conseguenti alla chiusura della Galleria Vittoria ed in occasione dell’apertura dell’anno scolastico, la Tangenziale di Napoli ha disposto la temporanea esenzione del pedaggio, fino al 31 dicembre, nella fascia oraria 07.00-08.30, per la sola tratta Capodimonte-Fuorigrotta e viceversa per gli utenti che ne hanno la titolarità.

La misura riguarda in particolare gli utenti che devono raggiungere la zona occidentale della città e che, a causa della chiusura della galleria della Vittoria, registrano ritardi nella mobilità per il raggiungimento delle loro sedi e alla vigilia della riapertura delle scuole che comporta un fisiologico aumento della circolazione veicolare.

Stop pedaggio solo per le auto

Per poter usufruire dell’agevolazione tariffaria, valida solo per le autovetture, è necessario che gli interessati all’esenzione compilino un apposito modulo di autocertificazione da inviare telematicamente all’indirizzo mail info@tangenzialedinapoli.it.