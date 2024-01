Tangenziale bloccata per la partita del Napoli, poliziotti aiutano la mamma a partorire I poliziotti hanno visto la famiglia in difficoltà in Tangenziale e l’hanno aiutata. Poi sono tornati a salutare il neonato e la sua mamma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto da Facebook / Questura di Napoli

La mamma ha le doglie e sta per partorire, ma l'auto guidata dal papà è bloccata sulla Tangenziale, paralizzata dal traffico per la partita del Napoli. Una pattuglia della Polizia di Stato, però, in quel momento passa proprio di lì e vede la famigliola in difficoltà, richiamata dalla richiesta di aiuto del papà. Gli agenti non si perdono d'animo, capiscono subito che non c'è tempo da perdere, perché il piccolo rischia di nascere sul sedile dell'auto nel traffico, in condizioni rischiose, e in pochi istanti riescono a creare un corridoio tra le colonne di auto verso l'Ospedale San Paolo di Fuorigrotta. Qui, Valeria, la mamma partoriente, viene subito presa in carico dal personale medico sanitario del presidio ospedaliero, e riesce così a dare alla luce il suo secondo bambino, il piccolo Riccardo, per la felicità del papà Roberto e della sorellina Eleonora.

I due poliziotti sono tornati a salutare il neonato e la mamma

L'episodio risale al 29 dicembre 2023. L'occasione era la partita del Napoli con il Monza allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, conclusasi poi con un pareggio (0-0). I due poliziotti,, sabato scorso, sono tornati a far visita alla famigliola e in questa occasione hanno conosciuto anche il piccolo Riccardo, che tra pochi giorni compirà il suo primo mese. La Questura di Napoli ha voluto rendere omaggio a questo bel gesto, dedicandogli un post sul suo profilo Facebook ufficiale:

Lo scorso 29 dicembre, Roberto era imbottigliato nel traffico della #tangenziale di #Napoli, a causa di un incontro calcistico, nel tentativo di raggiungere quanto prima l’ospedale più vicino poiché Valeria, sua moglie, era in pieno travaglio. Riccardo rischiava di nascere in macchina. Per fortuna una pattuglia della #PoliziaStradale di #Fuorigrotta stava transitando proprio di là; così Roberto ha attirato l’attenzione degli #agenti che, dopo essersi affiancati al veicolo, lo hanno immediatamente scortato fino in ospedale dove, dopo pochi minuti, Valeria ha dato alla luce il suo secondo genito. Sabato gli #operatori sono passati dalla famiglia per un saluto ed hanno conosciuto anche Eleonora.