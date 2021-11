Svuotano il conto corrente a un uomo mentre è ricoverato in ospedale: nei guai tre persone a Ischia Nei confronti dei tre indagati è stato disposto un sequestro preventivo di beni pari alla cifra sottratta: 162mila euro.

A cura di Valerio Papadia

Tre persone sono finite nei guai a Ischia: sono ritenute responsabili dei reati di furto aggravato, accesso abusivo ad un sistema informatico, frode informatica aggravata e riciclaggio. Secondo la Procura di Napoli, che ha condotto le indagini, i tre indagati hanno sottratto una somma considerevole di denaro, 162mila euro, dal conto corrente di un 66enne isolano, mentre questi era ricoverato in ospedale: nei loro confronti i carabinieri, su disposizione dei magistrati, hanno operato un sequestro preventivo di beni pari alla somma sottratta all'ignara vittima.

Il sistema utilizzato per svuotare il conto corrente

Le indagini dei carabinieri della stazione di Ischia sono partite in seguito alla denuncia presentata dal 66enne, nel dicembre del 2018: l'uomo aveva dichiarato ai militari dell'Arma che, dopo un lungo ricovero in ospedale, si era accorto che il suo conto corrente svizzero era stato svuotato. Grazie alle indagini, portate avanti anche grazie ad accertamenti patrimoniali e bancari sulla vittima e in collaborazione con la polizia svizzera, hanno permesso ai carabinieri di scoprire la frode e identificare le tre persone responsabili.

Nella fattispecie, i militari hanno scoperto che uno degli indagati aveva sottratto al 66enne la chiavetta per l'accesso all'homebanking, si è introdotto abusivamente nel sistema informatico e ha operato vari bonifici, per un totale di 162mila euro – l'intera somma depositata sul conto corrente – verso altri conti correnti italiani e svizzeri a lui riconducibili. Gli altri due indagati, invece, hanno eseguito diverse operazioni bancarie affinché gli inquirenti non risalissero alla provenienza illecita di quelle ingenti somme di denaro.