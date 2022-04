Sviene e cade sui binari della metro ai Colli Aminei, si ferma la Linea 1

Trasporto pubblico a Napoli

A cura di Pierluigi Frattasi

Un uomo anziano si è sentito male alla Stazione Colli Aminei della metropolitana. L'uomo che era in attesa alla banchina è svenuto ed è caduto sui binari del treno. L'episodio è avvenuto poco dopo le ore 14,20 scatenando il panico tra la gente che era in attesa della corsa del treno. Immediatamente, l'Anm ha fatto bloccare la circolazione ferroviaria su tutta la tratta del metrò. Ed è partita la macchina dei soccorsi. Gli agenti di stazione si sono subito attivati, sono scesi sui binari del treno e hanno riportato l'uomo colto da malore sulla banchina, con tutte le dovute cautele.

L'uomo soccorso da Anm e 118

Contemporaneamente, è stato chiamato il 118. Sul posto è arrivata l'ambulanza dell'emergenza con il personale sanitario. L'uomo ferito è stato poi trasportato dall'ambulanza in ospedale per i dovuti controlli e le cure mediche del caso. Una volta che sono stati ultimate le operazioni di soccorso, la circolazione è stata ripristinata ed è tornata regolare sull'intera tratta, attorno alle 14,40, circa 20 minuti dopo l'avviso di interruzione del servizio. La centrale operativa della metropolitana, che si trova ai Colli Aminei, infatti, dopo aver appurato che la situazione era tornata alla normalità, ha dato il via libera per la ripartenza in sicurezza dei treni.

Giovedì Santo, metro ferma la sera per i collaudi treni nuovi

Proseguono, intanto, i collaudi e le prove dei nuovi treni della Linea 1 comprati dal Comune di Napoli in Spagna. Per consentire attività di verifica in linea, la metropolitana Linea 1 anticiperà la chiusura Giovedì Santo, 14 aprile 2022, con u𝐥𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐜𝐨𝐫𝐬𝐞 viaggiatori 𝐝𝐚 𝐏𝐢𝐬𝐜𝐢𝐧𝐨𝐥𝐚 alle ore 𝟐𝟎,𝟐𝟖 e 𝐝𝐚 𝐆𝐚𝐫𝐢𝐛𝐚𝐥𝐝𝐢 alle ore 𝟐𝟎,𝟓𝟒.