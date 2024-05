Svaligiata tabaccheria al Vomero, i ladri tagliano la saracinesca e rubano soldi e sigarette Furto nella notte nell’attività commerciale in via Cilea, a Napoli; il video è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Un frame del video del furto nella tabaccheria di via Cilea, al Vomero

Hanno usato un flex portatile o comunque un attrezzo adatto per tagliare il ferro. I catenacci li hanno lasciati lì: per aprire la saracinesca hanno tagliato via uno dei pannelli e, una volta separato il resto, hanno tranquillamente attivato il meccanismo di apertura. Tempo: tre minuti totali per infilarsi nella tabaccheria e cominciare a fare razzia di tutto. L'intera scena è stata ripresa in un video, registrato da una telecamera di sorveglianza dell'attività di via Cilea, al Vomero.

Le immagini sono state inviate anche al deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha rilanciato sui suoi profili social la testimonianza esasperata dell'imprenditore:

Non ne posso più di questa città che è invasa da gente di melma. Stanotte alle ore 03:00 hanno rubato nella mia tabaccheria a via Cilea nel cuore del vomero ma la cosa peggiore è che le persone del posto hanno chiamato più volte i carabinieri non ricevendo alcuna risposta. Dopo vari tentativi di chiamate andati a vuoto, è arriva un volante ma troppo tardi. I ladri erano già andati tutti via portandosi con sé sigarette, cassa, gratta e vinci e tutto il resto.

Aggiunge Borrelli:

Lo denunciamo da anni ormai. Troppi delinquenti, tanti, troppi furti e rapine, mentre le forze dell’ordine sono in difficoltà ad intervenire e fare prevenzione a causa del numero esiguo, rispetto alle necessità del territorio, di agenti. Il Ministro dell’interno aveva promesso di fare guerra alla criminalità incrementando gli uomini a disposizione delle forze dell’ordine. Nel frattempo, però, diverse caserme hanno chiuso e di agenti non ce ne sono a sufficienza. Forse la vediamo in modo diverso, ma così sembra che si sia fornendo un assist ai criminali.