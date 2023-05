Svaligiano un supermercato, ma non si accorgono di essere seguiti dai carabinieri: arrestati Avevano svaligiato un supermercato, ma non si erano accorti di essere seguiti dai carabinieri: 6 arresti nel campo rom di di via Carrafiello, a Giugliano.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Cinque persone sono state arrestate questa notte dai carabinieri, un sesto (minorenne) è stato solo denunciato: sono tutti residenti nel campo rom di via Carrafiello a Giugliano in Campania, ed avevano svaligiato poco prima un supermercato a Brusciano, nel Napoletano, ma non si erano accorti di essere stati visti dai militari dell'Arma, che li avevano seguiti per poi catturarli su una stradina appositamente chiusa e senza vie d'uscita. Nella colluttazione, uno di loro ha anche ferito un carabinieri. Recuperato invece l'intero bottino, oltre agli attrezzi utilizzati per il colpo.

Tutto è accaduto attorno alle 23.30 su via Buonarroti, a Brusciano, nei pressi di un supermercato: qui i carabinieri hanno notato un Fiat Doblò di colore scuro, che era stato già segnalato. A quel punto, sei persone sono uscite dal cancello di ingresso, forzato così come la saracinesca, con in mano le cassette di sicurezza dei registratori di cassa del supermercato. I militari dell'Arma decidono di non intervenire, in modo da poterli seguire fino al covo. E così, li pedinano a distanza di sicurezza fino alla zona industriale di Orta di Atella, in una strada di campagna, dove il furgone si ferma. E così scatta la manovra a tenaglia da parte dei carabinieri.

La strada viene "chiusa" ai malviventi, che si vedono circondati in un attimo dalla gazzelle. Ma anziché spaventarsi, provano a scappare tentando lo sfondamento della "chiusura" della strada, dove una gazzella dei carabinieri si era piazzata. Non riuscendoci, abbandonano il mezzo e provano a scappare a piedi, tentando di scavalcare una recinzione: ma il tentativo è vano. I sei vengono arrestati dopo una breve colluttazione nel quale viene anche ferito un carabiniere. Si tratta di cinque adulti e un minore, tutti residenti nel campo rom di via Carrafiello, a Giugliano. Recuperati, oltre al bottino, anche gli arnesi da scasso: sequestrato anche il furgone, rubato a sua volta. I cinque arrestati (un 34enne, due 25enni, un 24enne e un 19enne) finiscono in manette, denunciato invece un 17enne. Per il carabiniere ferito, 25 giorni di prognosi per le lesioni riportate.