Suona il bongo in via Toledo, un passante dà un calcio al contenitore con le offerte e lo insulta Un giovane stava suonando un bongo nella centralissima via Toledo, a Napoli, quando è stato insultato e aggredito da un passante davanti agli occhi di numerose persone.

A cura di Valerio Papadia

Davvero violenta la scena che arriva da via Toledo, nel cuore di Napoli, ripresa dai telefonini di molti passanti e poi pubblicata in rete, dove ha sollevato commenti di indignazione: un ragazzo che suona il bongo è stato aggredito e insultato da un residente, un uomo del posto che si è scagliato contro di lui.

Le immagini mostrano un ragazzo di origini africane che suona il bongo nella centralissima via Toledo: si tratta di un habitué, un giovane conosciuto a tutti quelli che quotidianamente percorrono l'ex via Roma, vestito con la maglia del Napoli mentre intrattiene i passanti suonando e cantando inni dedicati alla squadra, come la nota "Sarò con te". Mentre il ragazzo suona lo strumento e intona l'inno al margine della strada, dal portone dell'edificio di fianco esce un uomo con un cane al guinzaglio e, senza perdere tempo, si scaglia contro il giovane, calciando il contenitore con le offerte dei passanti posizionato davanti a lui e facendo volare tutte le monete sull'asfalto.

L'uomo si allontana mentre insulta il giovane artista di strada, rimproverandolo in malo modo di disturbare la quiete dei residenti ogni mattina. La scena si è svolta davanti agli occhi di tantissimi passanti, attoniti, che a quell'ora stavano passeggiando in via Toledo e che hanno ripresto tutto con i loro cellulari, pubblicando poi i video online.