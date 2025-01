video suggerito

“Suo figlio deve aspettare fuori”: paziente in ospedale per una colica prende a calci l’infermiere Infermiere aggredito all’ospedale Cto di Napoli: preso a calci da un paziente che non voleva che il figlio aspettasse fuori. La denuncia di Nessuno Tocchi Ippocrate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Sarebbe arrivato al "Cto" di Napoli con dei dolori addominali e, quando il personale avrebbe detto che il figlio avrebbe dovuto aspettare fuori, l'uomo avrebbe sferrato un calcio in petto all'infermiere. Resoconto dell'associazione "Nessuno Tocchi Ippocrate", che con questo episodio mette la prima tacchetta nel conteggio-denuncia delle aggressioni ai danni del personale sanitario: è la prima del 2025 considerando strutture e presidi di Asl Napoli 1 e Asl Napoli 2.

È successo questa mattina, 4 gennaio, intorno alle 11. Quando il personale ha detto all'uomo che il figlio non avrebbe potuto essere presente alla visita ma avrebbe dovuto aspettare in sala d'attesa, racconta l'associazione, "al padre non garba la decisione e sferra un calcio in pieno petto all'infermiere. Improvvisamente l'uomo, dolorante dalla colica addominale, trova la forza di mettere in atto una mossa di karatè mandando ko il sanitario. Prima aggressione dell'anno nel territorio di competenza della Asl Napoli 1, a soli 5 giorni dall'inizio di questo 2025 che, a quanto pare, non promette bene". Sono state allertate le forze dell'ordine, l'aggressore sarebbe stato individuato e la sua posizione sarebbe al vaglio.