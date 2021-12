Sull’autobus senza green pass, 32 multati a Napoli Controlli a Napoli sulle norme anti Covid: 32 persone multate perché sugli autobus senza green pass, imprenditori sanzionati per mancata verifica sulle certificazioni.

A cura di Nico Falco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Trentadue persone sono state multate a Napoli dalla Polizia Locale durante i controlli sui mezzi pubblici: erano sprovvisti del green pass, che dallo scorso 6 dicembre è diventato obbligatorio anche sugli autobus delle linee cittadine. I controlli sono stati effettuati negli ultimi 4 giorni in prossimità delle fermate dei mezzi pubblici in piazza Dante, piazza Carlo III, piazza Amedeo e piazza Vanvitelli.

Per usufruire dei mezzi pubblici, come disposto dal decreto legge dello scorso 26 novembre (e in vigore dal 6 dicembre), è necessario essere in possesso del green pass; basta quello "base", ovvero quello ottenibile col vaccino, col certificato di guarigione dal Covid o con un tampone molecolare negativo effettuato nelle 48 ore precedenti.

Le verifiche, finalizzate al contrasto della pandemia da Covid-19, sono state svolte su tutto il territorio cittadino e hanno interessato attività commerciali e imprenditoriali come bar e pizzerie; i controlli sul possesso del green pass sono stati complessivamente circa 1.200, che hanno fatto scattare 21 verbali; le sanzioni sono state emesse, in particolare, per il mancato uso delle mascherine all'interno dei locali e per il mancato controllo della certificazione da parte dei responsabilità delle attività.

Leggi anche Questa mascherina si illumina quando rileva tracce di Covid

I controlli sono stati estesi anche al rispetto del Codice della Strada e delle norme che regolano la movida cittadina. Nella zona di Chiaia e nel centro storico sono stati controllati 30 tra locali e attività imprenditoriali e sono stati elevati 11 verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico, per mancata differenziazione dei rifiuti e per la diffusione di musica senza la necessaria autorizzazione di impatto acustico. Nella zona di Montecalvario, infine, sono stati elevati 14 verbali per infrazioni stradali e 15 veicoli sono stati rimossi col carro attrezzi.