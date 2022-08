Sulla spiaggia di Marina delle Barche nascono 49 tartarughine: la loro prima corsa verso il mare Sono nate 49 tartarughe caretta caretta sulla spiaggia della Marina delle Barche, a Camerota in provincia di Salerno.

A cura di Ilaria Quattrone

Una nascita spettacolare e avvenuta tra decine di persone: sulla spiaggia della Marina delle Barche, in provincia di Salerno, sono nate ben 49 tartarughine. Si tratta di esemplari Caretta Caretta che, una volta nati, si sono diretti verso il mare. La schiusa si è verificata nella notte di ieri, sabato 6 agosto. Presenti anche i volontari dell'Enpa (Ente Nazionale per la Protezione Degli Animali). Grande commozione per il Comune di Camerota che ha voluto condividere la gioia di questa nascita sul suo canale Facebook.

Il messaggio dell'amministrazione comunale

"Sono appena nate 49 tartarughine Caretta Caretta sulla spiaggia della Marina delle Barche, all’ombra della Grotta della Cala. Un’esperienza incredibile per tutti i presenti. Un applauso e un grazie enorme a volontari ed esperti che presenziano i nidi dal primo all’ultimo giorno", scrive l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Salvatore Scarpitta. Nella immagine condivisa su Facebook si vedono diverse persone intente ad assistere alla schiusa e poi alla coda delle piccole verso il mare.

Un episodio simile, una settimana fa a Ischia

Un episodio simile si era verificato solo una settimana fa in spiaggia a Ischia, nella baia di San Montano. Dopo quaranta giorni infatti, le uova si sono schiuse e le piccole tartarughe hanno raggiunto subito il mare. Il nido era stato scoperto da alcuni bagnanti che hanno poi allertato lo staff del Regno di Nettuno: erano state infatti avvistate due tartarughine spuntare dalla sabbia e poi dirigersi verso il mare. In totale sono state sessanta le neonate che poi si sono gettate in acqua.