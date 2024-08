video suggerito

Sulla panchina con chili di droga e 10mila euro, arrestati 4 giovani tra i 17 e i 19 anni Quattro ragazzi, due dei quali minorenni, sono stati arrestati nel Centro Direzionale di Napoli; nell’abitazione di uno di loro trovata altra droga e contanti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Se ne stavano in piena notte su una panchina del Centro Direzionale a parlottare tra loro, accanto un borsone e uno zaino. E, quando i poliziotti si sono avvicinati per un controllo, è saltata fuori la droga: quasi sette chili tra hashish e marijuana, una bustina di cocaina, materiale per il confezionamento e diecimila euro in contanti. In manette sono finiti quattro giovani, due di 19, P. B. e M. I., e gli altri di 17 anni, che ora dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I quattro sono tutti incensurati e, almeno nelle iniziali fasi delle indagini, non sarebbero emersi legami con la criminalità organizzata. Nella notte appena trascorsa sono incappati nei poliziotti del commissariato Vasto-Arenaccia, impegnati nei servizi di controllo del territorio. Qualche domanda di routine, la richiesta delle generalità, cosa ci facessero lì, poi la richiesta di mostrare cosa avessero con loro. Aperto lo zainetto, uno dopo l'altro sono saltati fuori 23 panetti di hashish. Scena simile per il borsone: ne conteneva 36. Poi, ancora, una busta con settecento grammi di marijuana, 15 grammi di cocaina, due bilancini di precisione e i contanti, diecimila euro.

I poliziotti hanno esteso il controllo anche alle loro abitazioni e, in casa di uno dei due 17enni, sono stati trovati altri 4 panetti e tre bustine di hashish, per ulteriori 340 grammi circa, 16 grammi di marijuana in due buste, un bilancino di precisione e 385 euro. Ulteriori indagini sono in corso per risalire alla provenienza degli stupefacenti; è possibile che i poliziotti siano piombati durante una compravendita.