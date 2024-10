video suggerito

Sulla Lamborghini c'era la targa per evitare l'autovelox: le lettere spariscono La Polizia Municipale ha sottoposto a fermo una Lamborghini Urus a Napoli: la targa era stata modificata per aggirare i rilevatori di velocità.

A cura di Nico Falco

Lamborghini Urus, immagine di repertorio

Su due lettere della targa era stata applicata una pellicola adesiva altamente rifrangente. Il motivo? Se fossero state illuminate dal flash di controlli automatici di rilevazione di velocità, come un autovelox, la luce sarebbe stata riflessa e le avrebbe rese invisibili. Lo stratagemma è stato scoperto dalla Polizia Municipale su una Lamborghini Urus, intercettata in via San Carlo, di fronte alla Galleria Umberto I, nel centro di Napoli.

Gli agenti dell'Unità Operativa Chiaia, durante il servizio, hanno notato che la targa posteriore dell'automobile appariva scolorita. Hanno controllato da vicino e si sono accorti della manomissione che riguardava la prima e l'ultima lettera, naturalmente fondamentali per individuare il veicolo. La pellicola utilizzata era stata applicata soltanto lì, evidentemente per aggirare i sistemi di rilevazione automatica, che avrebbero restituito una fotografia inutilizzabile. La Lamborghini è stata sottoposta a fermo amministrativo, la targa è stata ritirata e il proprietario del veicolo è stato sanzionato.

È probabile che, una volta individuata la targa completa, verranno effettuati controlli nei database alla ricerca di riscontri ed appurare se l'escamotage sia stato effettivamente utilizzato e in che circostanze.