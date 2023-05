Sul traghetto per Ischia sfila il portafogli a una donna, borseggiatore arrestato Un 39enne di Ischia è stato bloccato dai carabinieri sulla banchina di Ischia, indicato ai militari dalla donna che era stata appena derubata.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Ha approfittato della calca che si era creata sulla banchina di Ischia al momento di scendere dal traghetto e, con una mossa fulminea, ha infilato la mano nella borsa di una donna e le ha sfilato il portafogli. La vittima, però, se ne è accorta ed ha allertato i carabinieri, che hanno in pochi metri raggiunto e arrestato l'uomo: si tratta di un 39enne del posto, che dovrà rispondere di furto aggravato.

La vittima è una 52enne di Procida. Con tutta probabilità il borseggiatore, poi identificato in Luca De Simone, già noto alle forze dell'ordine, l'aveva già adocchiata tra i passeggeri che erano a bordo del traghetto, forse attirato dalla borsa che pendeva sulla sua spalla. Un colpo facile, insomma, da mettere a segno nel momento più opportuno. L'occasione propizia si è presentata quando il traghetto è arrivato nel porto di Ischia e i passeggeri si sono diretti alle uscite per scendere sulla banchina.

De Simone si è quindi avvicinato alla 52enne e, confondendosi tra gli altri, è riuscito a sfilare il portafogli per poi cercare subito dopo di allontanarsi. La vittima si è accorta subito del furto e ha chiesto aiuto a una pattuglia dei carabinieri dell'aliquota radiomobile di Ischia che si trovava poco distante. De Simone è stato fermato pochi metri dopo e trovato in possesso del portafogli; è stato arrestato in attesa di giudizio.