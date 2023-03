Sul lungomare di Napoli la tappa del campionato di Sup il 18 e il 19 marzo Napoli ospiterà questo fine settimana il campionato di Stand Up Paddle, lo sport che unisce canoa e surf; la tappa si svolgerà da Posillipo alla Rotonda Diaz.

A cura di Redazione Napoli

Questo fine settimana, il 18 e il 19 marzo, Napoli ospiterà il campionato italiano di Sup, acronimo di Stand Up Paddle, disciplina sportiva che unisce canoa e surf; la tappa si svolgerà nello specchio d'acqua del lungomare, dalla spiaggia della Rotonda Diaz fino a Posillipo. Lo ha annunciato Giovanna Mazzone, presidente della I Municipalità, che ha ringraziato la Capitaneria di Porto e l'Autorità Portuale per la collaborazione nella realizzazione dell'evento.

"In queste ore sono arrivati più di 100 atleti provenienti da tutto il territorio nazionale, sia nelle categorie under 14, che master, fino a 40 anni – ha aggiunto l'assessore allo Sport della Municipalità I, Benedetta Sciannimanica – è una bellissima festa e la tappa di Napoli non poteva mancare, per questo abbiamo accolto l’invito della scuola italiana Sup ad affiancarli nell’organizzazione".

Il Sup, menzionato già nella metà del 1700 dall'esploratore inglese James Cook come sistema utilizzato per muoversi sull'acqua durante la pesca dagli abitanti delle Hawaii, è oggi una disciplina agonistica che dal 2008 fa parte di un circuito professionale e dal 2012 di un Campionato del mondo per nazioni. "È uno sport che sta incontrando il favore di molti giovani – ha aggiunto Gianluca Vosa Caprioli, presidente della Scuola Federale Sup Napoli – solo a Napoli ogni anno formiamo 200 atleti e circa 30 istruttori. Ad oggi è sicuramente lo sport acquatico con la più alta curva esponenziale di crescita e per la prima volta, nel 2024, entrerà tra le specialità delle Olimpiadi".