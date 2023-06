Suite OSA_Napoli Session, parte il progetto che unisce tradizione e modernità Il 16 giugno si terrà la Suite OSA_Napoli Session progetto che mira a unire tradizione e innovazione con artisti come Clap!Clap!, Pier Paolo Polcari e Alioscia Bisceglia dei Casino Royale, tra gli altri.

A cura di Redazione Napoli

Si chiama Suite OSA_Napoli Session il nuovo progetto artistico, culturale e musicale che mira a rendere attuali i suoni tradizionali di Napoli e che si terrà venerdì 16 giugno 2023 al Cortile Castel Nuovo con inizio alle ore 19:30. Un nuovo progetto che cerca di unire tradizione e contemporaneitò che si pone all'interno del progetto “Napoli Città della Musica” è promossa dal Comune di Napoli e finanziata dalla Città Metropolitana di Napoli e vede tra i protagonisti alcuni artisti che hanno movimentato la scena elettronica e tradizionale italiana di questi ultimi anni:. Tra gli artisti ci sono Clap!Clap!, Pier Paolo Polcari (Almamegretta), go-Dratta, Daniele Ubjk, Bruno Fiorente, Alberico Larato, Rino Locantore, il direttore d’orchestra Giorgio Mirto con un ensemble composto da quintetto d'archi e pianoforte selezionati attraverso la partnership con il Conservatorio San Pietro a Majella, e la partecipazione straordinaria di Alioscia Bisceglia (Casino Royale).

Il progetto Suite Osa_Napoli Session ha come obiettivo quello di mettere "in dialogo e in relazione sonorità tradizionali e contemporanee, con l’obiettivo di valorizzare strumenti e suoni antichi dei territori. Realizzando, in questo modo, produzioni musicali inedite e facendole circolare nei principali circuiti nazionali e internazionali" e come dice il coordinatore delle politiche culturali del Comune di Napoli Sergio Locoratolo: "La Suite OSA non poteva non approdare a Napoli, città dalle radici musicali profonde, che affondano in una storia secolare e continuano a produrre germogli di novità e interpretazione del presente. Un progetto coerente con le linee di indirizzo del Sindaco Manfredi, volte in particolare alla valorizzazione della musica come patrimonio condiviso e fondamento identitario".

Si sono tenute anche le prove aperte mercoledì 14 e proseguiranno il 15 tra le ore 17:00 e le ore 19:00, per un pubblico che ha potuto assistere alle prove dello spettacolo che si sono tenuti presso gli studi Auditorium Novecento di Napoli. Suite OSA_Napoli Session quindi "è un’opera musicale inedita, progettata per essere contestualizzata e arricchita dalla partecipazione di autorevoli produttori e musicisti partenopei.Sintesi del processo creativo generato dalla visione e dalle modalità produttive che caratterizzano il progetto Open Sound: coinvolgere le comunità e le nuove generazioni, recuperare la memoria musicale, stimolare l’apprendimento e la creatività".

"In coerenza con il progetto Napoli città della Musica, OSA_Napoli oltre ad essere un grande evento di spettacolo valorizza la tradizione musicale napoletana portandola nel futuro e con un lavoro di contaminazione essenziale per il comparto e per la valorizzazione della tradizione base fondamentale dello sviluppo delle nuove generazioni" è, invece, quanto dichiarato il delegato del Sindaco di Napoli per l’industria musicale e dell’audiovisivo Ferdinando Tozzi.