Su Instagram un account fake di Raiz. L’artista: “Darei sfogo al Salvatore Ricci che è in me” Raiz, al secolo Gennaro Della Volpe, denuncia su Instagram un profilo aperto da qualcuno che si spaccia per lui. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Nico Falco

"Questa pagina è strettamente dedicata alle conversazioni con i miei fan", con tanto di emoticon sorridente e cuore. Dietro l'account Instagram "realraiz_1", però, non c'è il cantante e attore napoletano ma qualcuno che gli ha rubato nome d'arte e quello all'anagrafe, con l'intenzione di spacciarsi per lui e, presumibilmente, di raggirare qualcuno.

A denunciarlo sui social è lo stesso Raiz, al secolo Gennaro Della Volpe, frontman del collettivo "Almamegretta", che su Instagram un profilo ufficiale ce l'ha, e manco a dirlo è molto simile a quello fake: "Realraiz", tutto qui, senza il trattino basso e l'1 che invece sono l'aggiunta dell'account falso. Scrive l'artista, in un post su Instagram in cui denuncia il "pezzotto" e al tempo stesso mette in guardia i fan:

Vorrei tanto incontrare il creatore di questa pagina di persona per poter dare sfogo al Salvatore Ricci che è in me. Così, giusto cinque minuti.

Il riferimento, naturalmente, è al personaggio a cui Della Volpe ha prestato corpo e voce nella serie televisiva "Mare Fuori": nella fiction Raiz interpreta don Salvatore Ricci. Il boss e la sua perenne lotta col clan Di Salvo fanno da sfondo alla principale trama: quella della storia d'amore tra la figlia, Rosa Ricci, e Carmine Di Salvo, figlio della capoclan ma che con la camorra non vuole avere nulla a che fare.

Ma cosa potrebbe fare chi gestisce l'account falso? Difficile dirlo. Sicuramente, spacciandosi per l'artista, potrebbe carpire la fiducia dei fan e a quel punto le possibilità sono illimitate. Truffe comprese.