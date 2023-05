Studenti in gita nel Casertano finiscono in un hotel da incubo: in cucina muffa e sporco ovunque Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nas, che hanno provveduto a chiudere la cucina della struttura ricettiva, dove in quel momento si trovavano studenti in gita da ogni parte d’Italia. Sequestrati anche 50 chili di carne.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Cucine da incubo, recita il titolo di un noto programma televisivo condotto dallo chef Antonino Cannavacciuolo. In questo caso, però, non si tratta di una trasmissione televisiva, ma della cucina di un albergo che sorge sul Litorale Domitio, nella provincia di Caserta, mentre l'incubo lo hanno vissuto alcuni studenti provenienti da tutta Italia, in gita in Campania, che soggiornavano proprio in quella struttura ricettiva.

Al fine di tutelare la salute dei turisti, i carabinieri del Nas (Nucleo antisofisticazione e sanità) di Caserta hanno controllato l'albergo, nel quale, come detto, si trovavano moltissimi studenti in gita. Nel corso delle operazioni, i militari dell'Arma hanno controllato la cucina della struttura ricettiva, riscontrando gravi carenze igienico-sanitarie: sia sulle pareti che sui pavimenti, infatti, c'era muffa e sporco ovunque. I carabinieri hanno così proceduto alla chiusura della cucina dell'albergo.

In cucina 50 chili di carne non tracciata: sequestrati

Duranti i controlli, nella cucina dell'albergo, i carabinieri del Nas hanno rinvenuto e sequestrato anche 50 chili di carne, poiché sprovvisti delle indicazioni di provenienza e tracciabilità. Al termine dell'ispezione, inoltre, i militari dell'Arma hanno comminato al proprietario della struttura ricettiva anche multe per un totale di tremila euro.