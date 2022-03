Striscione dei tifosi del Verona con le coordinate di Napoli, De Giovanni: “Profonda idiozia razzista” I tifosi del Verona hanno esposto uno striscione con riferimenti al conflitto Russia-Ucraina e le coordinate di Napoli. De Giovanni: “Profonda idiozia razzista”.

A cura di Nico Falco

I tifosi del Verona sono "sempre ammirevolmente pronti a cogliere elementi di stretta attualità per rinnovare la propria profonda idiozia razzista". Così lo scrittore Maurizio De Giovanni, nel commentare lo striscione che dei supporter scaligeri hanno fatto trovare nei pressi dello stadio Bentegodi, dove oggi si terrà l'incontro casalingo contro il Napoli, in uno dei match più interessanti del campionato (la formazione di Spalletti, terza, è in corsa per il titolo mentre quella di Tudor, al nono posto, è una delle rivelazioni di quest'anno).

Tra le due tifoserie non è mai corso buon sangue (storico lo "Giulietta è una zoccola", risposta dei napoletani ai cori che inneggiavano al Vesuvio), questa volta è stata tirata in ballo la guerra tra Russia e Ucraina. Sullo striscione, infatti, firmato dalla Curva Sud, si vedono le due bandiere e le coordinate 40°50′N 14°15′E. Un messaggio che è stato interpretato come un invito alla Russia di cambiare obiettivo per i bombardamenti, dirottando i missili verso la città di Napoli, la cui posizione corrisponde proprio a quelle coordinate. Maurizio De Giovanni ha pubblicato la foto su Facebook, corredandola del commento: