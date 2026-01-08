Strappa i soldi che ha in tasca e li butta via alla vista dei carabinieri: erano falsi, 22enne arrestata a Benevento

La giovane donna è stata trovata in possesso di 430 euro contraffatti ed è stata arrestata dai carabinieri; per lei sono stati disposti i domiciliari.

Immagine di repertorio

Un comportamento alquanto strano, che non è passato inosservato ai carabinieri, quello di una giovane donna di 22 anni che, alla vista dei militari dell'Arma, ha preso i soldi che aveva in tasca e li ha strappati, cercando di occultarli. Il denaro è risultato essere contraffatto: per questo, a Benevento, la 22enne è stata tratta in arresto nella tarda serata di ieri, mercoledì 7 gennaio.

Durante un controllo in strada, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Benevento hanno sottoposto a controllo una Ford Fusion, sulla quale viaggiavano un 37enne residente in provincia di Avellino e la 22enne, seduta al lato passeggero. Scesa dall'abitacolo, la giovane ha preso dalla tasca alcune banconote e, dopo averle strappate, le ha gettate in terra, sperando così di eludere il controllo.

I carabinieri, però, hanno sottoposto a perquisizione sia la 22enne che l'automobile, rivenendo 7 banconote da 50 euro e 4 banconote da 20 euro, risultate tutte contraffatte, per un valore complessivo di 430 euro, che sono stati sequestrati; la giovane donna, invece, è stata per detenzione e spendita di banconote contraffatte ed è stata posta ai domiciliari. Dai successivi accertamenti è emerso che il 37enne guidava senza patente, poiché ritirata, ed è stata denunciato; inoltre, la vettura era priva di copertura assicurativa ed è risultata essere stata ritirata dalla circolazione per intestazione fittizia, motivo per il quale è stata sequestrata.