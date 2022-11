Stop alla Cumana tra Montesanto e Fuorigrotta il 27 novembre e il 4 dicembre Il 27 novembre e il 4 dicembre sarà sospesa la tratta Montesanto-Fuorigrotta (e viceversa) della Cumana; verrà istituito servizio automobilistico sostitutivo.

A cura di Nico Falco

L'Eav, l'Ente che gestisce la ferrovia Cumana, ha comunicato oggi l'interruzione parziale della linea nelle giornate del 27 novembre e del 4 dicembre 2022: il tratto interessato è quello tra le stazioni di Montesanto e Fuorigrotta, mentre non ci saranno variazioni per quanto riguarda la tratta Fuorigrotta-Torregaveta e viceversa, dove i treni continueranno a circolare regolarmente.

Lo stop è dettato, spiega l'Eav in una nota, dall'esigenza "di consentire il prosieguo dei lavori di ammodernamento della linea ed altri interventi fondamentali per la sicurezza sulla infrastruttura". Nelle due giornate in cui la tratta Montesanto-Fuorigrotta sarà sospesa (in entrambe le direzioni) sarà attivo un servizio automobilistico sostitutivo tra le stazioni di Piave e Fuorigrotta.

Il 27 novembre e il 4 dicembre, aggiunge ancora l'Ente, il servizio ferroviario sulla linea Cumana partirà alle ore 9 e proseguirà secondo gli orari regolari di esercizio; dall'inizio del servizio fino alle 9 sarà istituito un servizio sostitutivo tra Licola e Montesanto (il punto di fermata di Montesanto e in piazza Matteotti).