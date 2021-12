Stop ai tavolini di bar e ristoranti gratis e ovunque a Napoli dal 1 gennaio: scade la delibera I titolari dei locali chiedono indicazioni a Comune per sapere se i tavolini potranno restare o dovranno essere rimossi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Stop ai tavolini di bar e ristoranti gratis e ovunque a Napoli dal 1 gennaio 2022. La delibera della giunta De Magistris che concedeva agli esercenti di estendere le concessioni per tavolini, sedie e ombrelloni a causa delle norme sul distanziamento per il Covid, in deroga al regolamento Cosap, la tassa di occupazione suolo pubblico, scade il prossimo 31 dicembre 2021 e al momento non è stata prorogata dalla nuova giunta Manfredi. Da qui, la preoccupazione delle associazioni di categoria, che si stanno mobilitando per chiedere all'amministrazione delle indicazioni su come comportarsi. I tavolini da gennaio andranno rimossi? O potranno restare in vista di una nuova proroga, considerato che il Governo Draghi ha prorogato lo stato di emergenza per il Covid al 31 marzo 2022?

Il tema è all'attenzione della giunta Manfredi. Anche se al momento non ci sono ancora atti amministrativi negli uffici Suap che si occupano delle concessioni. C'è, poi, un'altra incognita. L'arrivo a Napoli del canone unico patrimoniale, la nuova tassa che sostituirà il Cosap, già approvata dalla precedente amministrazione. Una nuova proroga della delibera sui tavolini, quindi, dovrebbe tenere conto anche di questo, considerando che le tariffe e i criteri per le concessioni di suolo pubblico sono cambiate. La delibera sui tavolini era stata approvata dal consiglio comunale il 23 marzo scorso e prorogava al 31 dicembre la prima delibera del 22 giugno 2020.

Si tratta di “misure temporanee a sostegno delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande”. Una possibilità prevista dal Decreto Rilancio del Governo, il Dl 34 del 2020, che ha previsto una deroga alle concessioni di occupazione di suolo per il perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid 19. Nello specifico, a Napoli, la delibera ha previsto che le occupazioni di suolo pubblico sono concesse in deroga all'articolo 15 del regolamento dei dehors sul Cosap adottando una procedura di semplificazione con il presupposto che vengano corrisposte misure di ristoro per le imprese di pubblico esercizio.