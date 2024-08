video suggerito

Sting in vacanza a Massa Lubrense: cena e passeggiata in spiaggia con la moglie Trudie Styler Il cantautore inglese e la moglie si sono concessi una cena, con annessa passeggiata sulla spiaggia, al ristorante La Tavernetta, nella frazione di Maria di Puolo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si aggiungono anche Sting e la moglie Trudie Styler alla lunga lista di personaggi famosi che, almeno per il momento, hanno fatto capolino in Campania in questa torrida estate 2024. Il cantante inglese e la consorte, infatti, si sono concessi qualche ora di relax a Massa Lubrense, in Penisola Sorrentina, nella provincia di Napoli; nella fattispecie, i due sono arrivati via mare al ristorante La Tavernetta, nella frazione di Marian di Puolo.

Al noto ristorante di Massa, Sting e Trudie hanno assaggiato prodotti tipici del luogo, compresi i fichi, che ha richiesto espressamente l'ex frontman dei Police e che sono stati raccolti direttamente dall'albero. "In tanti lo hanno riconosciuto, ma lo hanno lasciato tranquillo. A conquistare tutti noi è stata la sua semplicità" ha dichiarato Raffaele Mastellone, titolare del ristorante La Tavernetta. Dopo la cena, Sting e la moglie hanno chiesto di poter fare due passi in riva al mare, sulla spiaggia, dove si sono intrattenuti ancora un po' a scambiare due chiacchiere con i proprietari del ristorante, prima di lasciare Marina di Puolo nuovamente via mare.