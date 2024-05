video suggerito

Stazione Centro Direzionale della Circumvesuviana chiusa per 3 anni: lavori fino al 2027 L’annuncio è arrivato da Eav, l’azienda che gestisce la linea ferroviaria. A partire dal 1° luglio, inoltre, l’intera tratta Napoli-Baiano verrà sospesa per due mesi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Le voci si rincorrevano già da qualche tempo, ma oggi è arrivata la conferma: si preannunciano disagi per coloro che usufruiscono della Circumvesuviana. Proprio nella mattinata odierna, mercoledì 15 maggio, l'Eav – azienda di trasporti che gestisce la linea ferroviaria – ha confermato che la stazione Centro Direzionale, nel cuore di Napoli, resterà chiusa per tre anni a causa di lavori che cambieranno sostanzialmente il volto della stazione.

"La stazione del Centro Direzionale della Circumvesuviana deve essere chiusa per 3 anni per interventi sostanziali di rifacimento totale, condivisi con il Comune di Napoli che ne curerà la realizzazione; pertanto la linea da Baiano non potrà più transitare per il Centro direzionale ma devierà sulla stazione di San Giorgio, dove chi è diretto a Napoli dovrà cambiare treno" ha comunicato l'azienda del trasporto pubblico.

Chiusa per due mesi l'intera tratta Napoli-Baiano

Non solo: l'Eav ha annunciato, inoltre, che dal 1° luglio all'11 settembre 2024, dunque per oltre due mesi, resterà chiusa l'intera tratta Napoli-Baiano. Per l'Eav si tratta di una scelta obbligata, visti i lavori da eseguire sulla tratta; l'azienda ha inoltre garantito che, per tutto il tempo in cui persisteranno i disservizi, saranno implementati servizi sostitutivi.