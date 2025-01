video suggerito

Statua del presepe decapitata, denunciati quattro ragazzi a Casagiove Quattro ragazzi del posto denunciati: avrebbero "decapitato" una statua del presepe nella notte tra il 1° e il 2 gennaio a Casagiove.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Sono stati denunciati quattro ragazzi per il vandalismo del presepe allestito a Casagiove: in particolare, uno dei manichini allestiti dalla parrocchia di San Michele Arcangelo fu decapitato e infilzato uno dei perni di supporto della statua in un occhio, per poi abbandonarla nella vicina Piazza degli Eroi. Dovranno rispondere tutti di danneggiamento, minaccia, molestia o disturbo alle persone: i quattro ragazzi, tutti del posto, sono stati denunciati in stato di libertà. Hanno tra i 19 e i 25 anni, e avrebbero agito per futili motivi, come il banale "divertimento".

Tutto era accaduto nella notte tra il 1° e il 2 gennaio scorso, quando don Stefano Giaquinto, parroco della parrocchia di San Michele Arcangelo a Casagiove, si era presentato ai carabinieri per denunciare il danneggiamento. Dalle analisi dei filmati di videosorveglianza presenti lungo via Iovara, dove si trova la parrocchia, e quelli di piazza degli Eroi, oltre all'ascolto di alcuni testimoni, i militari dell'Arma hanno identificato i quattro che avrebbero rimosso il manichino e portato poi in piazza degli Eroi, dove lo avrebbero decapitato e compiuto gesti di scherno, abbandonandolo su di una panchina. Tutti e quattro sono stati denunciati in stato di libertà per danneggiamento, minaccia, molestia o disturbo alle persone.