L'aumento del numero di ricoverati per coronavirus in Campania al momento è "sotto controllo". Ma i numeri, seppur lentamente, continuano a crescere. Sebbene infatti la maggior parte dei nuovi contagiati da coronavirus sia asintomatica, il numero dei ricoverati ha superato già da giorni il 50% dei posti disponibili, arrivando al 60% nelle ultime ore. Questo il dato che emerge analizzando i dati sui ricoveri in terapia intensiva che si trovano nel nuovo lavoro firmato dal team di fisici composto da Clementina Sasso (Inaf, Istituto Nazionale Astrofisica), Maria Rosaria Santovito (Co.Ri.S.T.A., Consorzio di Ricerca su Sistemi di Telesensori Avanzati), Raffaele Liuzzi e Giorgio Punzo (CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche): report che Fanpage.it ospita periodicamente già dalle prime settimane di lockdown.

"Il vero problema da analizzare è la disponibilità di posti letto negli ospedali e come si stanno riempendo", spiega il team di fisici campania, "La Fase C annunciata dalla Regione qualche giorno fa sembra essere partita e dal 9 ottobre i posti di degenza e nelle Terapie Intensive disponibili stanno aumentando", aggiungono. Attualmente, sono 65 i posti occupati dei 110 disponibili, così come sono 684 quelli occupati in degenza sugli 820 disponibili. La cosiddetta "Fase C", più volte annunciata dalla Regione Campania, prevede l'attivazione in caso di necessità di 600 posti letto di degenza, 200 di sub-intensiva e 200 di terapia intensiva. "Speriamo che la disponibilità futura programmata sia sufficiente per gestire la situazione che ci apprestiamo ad affrontare", commentano ancora i fisici campani, che spiegano tuttavia che "resta grave, in ogni caso, la carenza dei medici, degli infermieri e di tutto il personale sanitario, di cui ancora non si vede la soluzione".